وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته

القاهرة/الخليج 365
أعلن التلفزيون الرسمي المصري، الإثنين، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي (68 عامًا) أثناء جلسة محاكمة.
وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس الأسبق طلب الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة.
وأوضحت أنه "فى عقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها".
وأشارت إلى أنه "تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وكتب أحمد نجل الرئيس محمد مرسي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبي عند الله نلتقي".
وكانت الجلسة تنظر في اتهام أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا (2012-2013) و23 آخرين، بـ"التخابر في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" حيت توجه لهم تهم ينفونها بـ"ارتكاب جرائم التخابر وإفشاء أسرار الأمن القومي".
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