الدفاع العراقية: مقتل 16 "إرهابياً" في نينوى بضربة جوية للتحالف

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، مقتل 16 "إرهابياً" بقصف لطائرات التحالف الدولي جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.
وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "16 إرهابياً قُتلوا داخل نفق في وادي الكصب (30 كم جنوب الموصل) بضربة جوية لطيران التحالف الدولي".
وأوضحت الخلية في بيانها، أن ذلك تم "وفقاً لمعلومات استخبارية لقيادة عمليات نينوى".
وعادة، يكون المتهمون بـ"الإرهاب" من مسلحي وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولايزال عناصر من تنظيم "داعش" يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمال وغرب البلاد.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
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