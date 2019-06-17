أربيل/ مازن ماجد باقال/ الخليج 365
قدمت جمعية الهلال الأحمر التركية، مساعدات إنسانية على 600 أسرة سورية لاجئة في مخيم "باسرمة" بمحافظة أربيل شمالي العراق.
وفي تصريح للأناضول خلال عملية توزيع المساعدات، أوضح رئيس بعثة الهلال الأحمر في العراق، مراد بيلغيلي، أنهم وزعوا طرودا تحوي ملابس على 600 عائلة سورية لاجئة في المخيم بسبب قدوم فصل الصيف.
وأكد أنهم قدموا المساعدات للجميع دون التفريق بين دين وعرق اللاجئين. مشددا أنهم سيواصلون توزيع المساعدات مثل الأغذية والملابس ومواد التنظيف في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنهم نظروا في احتياجات اللاجئين والنازحين في المخيمات بالعراق، وسيسعون لتغطيتها في هذا الإطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر التركي: مساعدات لـ 600 أسرة سورية لاجئة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.