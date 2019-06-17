الهلال الأحمر التركي: مساعدات لـ 600 أسرة سورية لاجئة بالعراق

أربيل/ مازن ماجد باقال/ الخليج 365

قدمت جمعية الهلال الأحمر التركية، مساعدات إنسانية على 600 أسرة سورية لاجئة في مخيم "باسرمة" بمحافظة أربيل شمالي العراق.

وفي تصريح للأناضول خلال عملية توزيع المساعدات، أوضح رئيس بعثة الهلال الأحمر في العراق، مراد بيلغيلي، أنهم وزعوا طرودا تحوي ملابس على 600 عائلة سورية لاجئة في المخيم بسبب قدوم فصل الصيف.

وأكد أنهم قدموا المساعدات للجميع دون التفريق بين دين وعرق اللاجئين. مشددا أنهم سيواصلون توزيع المساعدات مثل الأغذية والملابس ومواد التنظيف في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنهم نظروا في احتياجات اللاجئين والنازحين في المخيمات بالعراق، وسيسعون لتغطيتها في هذا الإطار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.