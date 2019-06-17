الحرائق تواصل التهام المحاصيل شمالي سوريا

الحسكة (سوريا) / الخليج 365

احترقت، الإثنين، عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، التي تشهد منذ نحو 3 أسابيع حرائق التهمت كميات هائلة من المحاصيل.

وقالت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 إن عشرات آلاف الدونمات احترقت في ريفي مدينة عين العرب "كوباني" (شمال) والقامشلي (شمال شرق).

وحصلت الخليج 365 على تسجيل مصور يظهر ارتفاع سحب الدخان في محيط مدينة القامشلي جراء اندلاع الحرائق في القرى المحيطة بها.

Advertisements

ولفتت المصادر إلى أن المجالس المحلية التابعة للمنظمة اكتفت بإرسال بعض سيارات الإطفاء إلى أماكن الحرائق؛ حيث لم تفلح في وقف تمددها بسبب حجم الحرائق الكبير.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، اندلعت حرائق في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بمناطق سيطرة "ي ب ك - بي كا كا"، وسط اتهامات من قبل ناشطين ومزراعين للمنظمة الإرهابية بافتعال تلك الحرائق بغية إفقارهم وإفادهم مصدر دخلهم الأساسي، وبالتالي إجبار أبناء المنطقة على الانضمام إلى صفوفها.

وبسبب ذلك، اضطر كثير من المزارعين لحراسة أراضيهم على مدار الساعة خشية وصول الحرائق إليها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.