أونروا: 211 مليون دولار إجمالي العجز لهذا العام

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365



قدر ببير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتغشيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إجمالي عجز الوكالة الأممية لهذا العام، بقيمة 211 مليون دولار.



ولفت المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية المنعقدة في البحر الميت، غرب العاصمة الأردنية عمان، أن "أونروا" تعمل مع الدول الممانحة لتأمين هذا المبلغ.



وعن إجمالي ما تحتاجه الوكالة الأممية لهذا العام، بين بأنها تحتاج إلى 1.2 مليار دولار.



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وفي 31 أغسطس/ آب 2018، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف تمويلها كليا عن "أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات إسرائيلية.



وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة.



ويضم الأردن، وفق إحصائيات رسمية، نحو مليوني لاجئ فلسطيني، يعيشون في 10 مخيمات خاصة بهم، تتوزع في مختلف محافظات المملكة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.