أمانة عسير تعقد ورشة عمل لتعزيز دور نظام البلاغات 940

أروى عبدالله

عقدت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الطوارئ صباح اليوم ، ورشة عمل، لمناقشة تعزيز العمل على نظام البلاغات 940 ، و ذلك بحضور المختصين في الإدارات المعنية بالأمانة .

و نوقش خلال الورشة سبل تعزيز دور نظام البلاغات 940 عبر رفع جودة الأداء لمواكبة حركة النمو السكاني و التجاري بالمنطقة و التي تهدف لتمكين البلديات ، من رفع مستوى الإنجاز ، و الاستجابة للبلاغات ، و مباشرتها ، و التعامل مع البلاغات وفق الاجراءات البلدية المعمول بها .

و جاءت الورشة بهدف تحسين كفاءة وفعالية نظام البلاغات 940 بما يحقق توحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميز الإداري في إدارة العمليات.

الجدير بالذكر بأن هذه الورشة عقدت بتوجيه من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، حرصا منه على رفع جودة الخدمة المقدمة من خلال مستقبلي البلاغات البلدية 940 الى جانب تمكين البلديات التابعة لها من تعزيز ادوارها الرقابية على مستوى التوجيه و الاداء .