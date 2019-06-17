الان تتابع لبنان.. وفاة محاربة السرطان الجميلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
توفيت اللبنانية ميشيل الحجل، التي عرفت باسم “محاربة السرطان الجميلة”، بعد صراع مع المرض، بعد أن عاد وتغلب عليها، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز أسابيع من انتصارها عليه.
وقبل أسابيع عادت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة، من أمريكا وأعلنت انتصارها على المرض بعد أن تعافت منه وأنهت العلاج القاسي، لكن خبر وفاتها هز الرأي العام اللبناني.
وكتبت شقيقتها بولا الحجل، على صفحتها عبر فيسبوك رسالة مؤثرة، قالت فيها: “ضلي اضحكي من فوق، نيالك يا حرقة قلبنا”.
وعملت ميشيل كأخصائية تغذية، واكتشفت إصابتها بالمرض في يناير 2018، بعد زيارتها للطبيب، نتيجة معاناتها من سعال عادي، لتبدأ بعدها رحلة العلاج الكيماوي.
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