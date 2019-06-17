حقيقة دعوة النازحين السوريين لـ"إضراب عام" في لبنان بعد هدم مخيماتهم

© Sputnik . Zahraa al-Amir

الدعوات التي انتشرت على مواقع "فيسبوك"، و"تويتر"، أثارت جدلا واسعا ما بين تأييدها وانتقادها، خاصة أنها جاءت بعد هدم الأبنية الأسمنتية في المخيمات الأسبوع الماضي الأمر الذي أثار غضب الآلاف من النازحين السوريين في لبنان، إلا أنها لم ترد على صفحات رسمية للجالية أو أسماء تمثل الجالية هناك.

حقيقة الإضراب

من ناحيته قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، إنه يلتقي بالنازحين السوريين بشكل يومي، إلا أنه لم يخبره أي مواطن بنيته للإضراب، وأنه لا علم لديه بمثل هذه الدعوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن البلدية جهزت "مخيم الطوارئ"، لاستقبال النازحين الذين هدمت غرفهم الأسمنتية، حتى يتم إصلاحها وإعادة المخيمات العادية، ومن ثم عودتهم إليها، إلا أنهم لم ينتقلوا إليها حتى الآن.

وأوضح أن بعض الصعوبات تواجههم الآن في عملية هدم المخيمات الأسمنتية في ظل تلاصقها ووجودها بشكل كبير منذ نحو 5 سنوات، وهو ما قد يعقد العملية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن تأخير تأمين كامل الاحتياجات من الأقمشة اللازمة والأخشاب يعرقل إتمام العملية حتى الآن.

وبحسب الصور المنتشرة فإن "الدعوة للإضراب جاءت إثر الإجراءات القاسية من قبل الحكومة اللبنانية بحق النازحين، وكذلك عنصرية الشعب اللبناني في التعامل مع الشعب السوري".

مدة الإضراب

وحددت الصفحات مدة الإضراب لثلاثة أيام من 20 يونيو/ حزيران الجاري، وسيشمل التوقف عن العمل وعدم شحن الهواتف الخليوية ومقاطعة وسائل النقل.

Advertisements

على جانب آخر تساءلت بعض الصفحات عن حقيقة الدعوة، وما إن كانت هناك بعض الأطراف تقف خلفها، أم هي من سوريين مقيمين في لبنان بالفعل.

وحذرت الصفحات من الفتنة نتيجة انتشار مثل هذه الدعوات.

بلدية عرسال

ويوجد في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، أكثر من 5680 مسكنا من الأسمنت، وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من يونيو/ حزيران، لتنفيذ قرار الهدم بحسب حديث اللاجئين، حيث يقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص معرضين للبقاء في العراء.

تحذيرات

وحذرت منظمات إنسانية من تفاقم الأوضاع، في ظل بقاء عشرات الآلاف في العراء، بعد إجبار النازحين على هدم مخيماتهم بأيديهم، وهو ما اعتبره بعض الخبراء بأنه محاولة للضغط على النازحين للعودة إلى منازلهم.

وحاولت "سبوتنيك"، التواصل مع نازحين سوريين في لبنان إلا أنهم رفضوا التعليق.