ميناء الحديدة... عدم تفريغ شحنة دقيق من برنامج الغذاء العالمي لعدم صلاحيتها

ذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، نقلا عن هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الحديدة، أنها "منعت تفريغ حمولة 120 ألف كيس من دقيق القمح على متن باخرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي كونها غير صالحة للاستخدام البشري، وألزمت قبطانها بإعادتها إلى البلد المصدر".

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وأضافت الهيئة أنها "أعادت 4 بواخر تابعة لبرنامج الأغذية محملة بمواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري منذ بداية العام".

قال رئيس محطة الحجر النباتي بمينائي الحديدة والصليف، إن "الشحنة (دقيق القمح) تحمل مواداً سامة في حال إدخالها ستودي بحياة عشرات الآلاف"، بحسب "المسيرة".

وتعد الشحنة هي الثانية من نوعها لبرنامج الأغذية، التي ترفض "أنصار الله" دخولها، حيث أعلنت الجماعة في مايو/ أيار الماضي رفض دخول 163 ألف كيس من دقيق القمح تابعة للبرنامج عبر ميناء الحديدة، أظهرت الفحوصات وجود حشرات فيها، حسب "المسيرة".