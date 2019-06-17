إيران: إذا تبنت السعودية نهجا يهدف لتقليل التوتر سنرحب بذلك

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طهران- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان ردا على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي هاجم فيها إيران، إنه "بسبب عدم وجود فهم مناسب للمتغيرات في المنطقة إثر النهج العسكري التي تسعى السعودية فيه إلى إشعال الأزمات وإشعال التوترات في المنطقة، تقوم المملكة العربية السعودية بصرف وصب ثروات شعبها وثروات بلدان المنطقة في جيوب الأجانب".

وأضاف "تصريحات محمد بن سلمان ضد إيران تعد ضمن نهجه المغلوط وهي للهروب من الأزمات الناجمة عن السياسية السعودية المضللة في المنطقة والعالم".

وأردف موسوي "نأمل أن تتراجع المملكة العربية السعودية عن تدمر المنطقة من خلال الحروب التي تشنها فيها، وأن تتخذ سياسة الحوار والمشاركة، من خلال اتخاذ خطوات جديدة لبناء الثقة، وذلك لخفض التوترات في المنطقة، وإذا ما قامت السعودية باتباع نهج جديد فإن إيران ترحب بذلك".