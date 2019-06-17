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© AP Photo / Vahid Salemi
وأضاف "تصريحات محمد بن سلمان ضد إيران تعد ضمن نهجه المغلوط وهي للهروب من الأزمات الناجمة عن السياسية السعودية المضللة في المنطقة والعالم".
وأردف موسوي "نأمل أن تتراجع المملكة العربية السعودية عن تدمر المنطقة من خلال الحروب التي تشنها فيها، وأن تتخذ سياسة الحوار والمشاركة، من خلال اتخاذ خطوات جديدة لبناء الثقة، وذلك لخفض التوترات في المنطقة، وإذا ما قامت السعودية باتباع نهج جديد فإن إيران ترحب بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: إذا تبنت السعودية نهجا يهدف لتقليل التوتر سنرحب بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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