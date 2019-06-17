الحكومة البريطانية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث إرسال قوات إلى الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تعقد الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً لبحث التصعيد، عقب هجوم استهدف ناقلتَي نفط في خليج عُمان، الخميس الماضي.

وكشف وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت؛ أمس الأحد، عن تقييم استخباراتي يقول بضلوع إيران "شبه المؤكّد" في الهجوم.

ويجتمع مسؤولون عسكريون وأمنيون، اليوم، في لجنة "كوبرا" الخاصة للطوارئ الوطنية والدولية، بهدف بحث دور بريطانيا وردها على الأزمة في خليج عُمان.

ووفق "روسيا اليوم" في غضون ذلك تنوي بريطانيا إرسال قوات من مشاة البحرية الملكية إلى الخليج؛ لحماية سفنها الحربية والتجارية بالمنطقة.