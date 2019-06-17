اليمن.. مسلحون يعتدون على موكب محافظ سقطرى

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

اعتدى مسلحون انفصاليون على موكب وزير يمني ومحافظ جزيرة سقطرى أثناء خروجهما من إحدى المنشآت الحكومية.

وقال مصدر في مكتب وزير الثروة السمكية "فهد كفاين" في اتصال مع الخليج 365، إن المسلحين اعترضوا موكب الوزير ومحافظ سقطرى رمزي محروس أثناء خروجهما من مقر السلطة المحلية بمديرية قلنسية غربي الجزيرة.

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن المسلحين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال اعتدوا بالحجارة على الموكب، دون إصابة أحد بأذى.

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وأشار إلى تضرر عدد من المركبات ضمن الموكب الذي ضم قيادات مدنية وعسكرية أخرى.



ولفت المصدر إلى أن الحادثة سبقها تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي ضد محافظ سقطرى المعين من قبل الرئيس والحكومة الشرعية.



وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الحادثة ومعرفة ملابساته.



ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله والعودة لما قبل عام 1990، فيما تتهم أطراف حكومية وشعبية دولة الإمارات بتقديم الدعم للمجلس.

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