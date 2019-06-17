تفجير أمام مبنى تابع لـ"ي ب ك" الإرهابية شمال شرقي سوريا

القامشلي (سوريا) / الخليج 365 وقع تفجير ضخم أمام مقر ما يسمى "قوات الأسايش" التابعة لمنظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في مدينة القامشلي شمالي شرقي سوريا. وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن التفجير ناجم عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وأسفر عن جرح عنصر من "ي ب ك". وأوضحت المصادر أن التفجير تسبب في أضرار كبيرة في البيوت المجاورة والسيارات المركونة بالقرب من المقر. ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجير حتى الساعة 13:15 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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