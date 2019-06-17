"ب ي د" الإرهابية تشكل مجلسيْن عسكرييْن شمالي سوريا

الرقة (سوريا) / الخليج 365
شكّلت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية اثنين من المجالس العسكرية في "تل أبيض" و"عين العرب" (كوباني) شمالي سوريا، وألحقتهما بما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تهيمن عليها المنظمة.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن تشكيل المجلسيْن جرى في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن المنظمة الإرهابية تعمدت الإعلان عن الخطوة في المدينتين المتاخمتين للحدود السورية التركية، في محاولة لإخفاء تواجد المنظمة فيهما، وذلك عبر إلحاق المجلسين بـ"قوات سوريا الديمقراطية".
وأوضحت المصادر أن "ي ب ك" أوكلت للمجلسين مهمة أمن الحدود، و الدفاع عن المدينتين من أي هجوم محتمل عليهما.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، شكّلت "ي ب ك" ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ضمّت مجموعات كانت تعمل تحت قيادتها شرقي سوريا، بتوصية من الولايات المتحدة.
واستخدمت المنظمة اسم "قوات سوريا الديمقراطية" غطاء لتحركاتها العسكرية، وقد سبق أن أسست عددا من المجالس العسكرية في المدن الرئيسة بالمنطق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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