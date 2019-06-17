بدء التسجيل في مسابقة "ميراثنا في القدس" للكاريكاتير الدولية

إسطنبول / موسى ألجان / الخليج 365

بدأت الإثنين، عملية التسجيل في مسابقة "ميراثنا في القدس" للكاريكاتير الدولية، المزمع تنظيمها بمدينة إسطنبول التركية، والإعلان عن الفائزين بها في ديسمبر المقبل.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة في نسختها الثالثة، تقديم رسوماتهم حول القدس، إلى اللجنة المسؤولة، حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتهدف المسابقة، المدعومة من بلدية "سلطان أيوب"، إلى خلق وعي المسؤولية الاجتماعية حول الميراث الثقافي للقدس، وإبراز أهميته في حياتنا.

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ومن شروط المشاركة، أن تتمحور الرسومات حول حقوق الإنسان والعدالة والحرية والمحبة والثقافة والحياة الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية.

وستضم لجنة التحكيم، أحمد ألطاي، ومراد يلماز من تركيا، وجتيت كوستانا من إندونيسيا، ودورو أكسينتي من رومانيا، وناجي بناجي من المغرب، إضافةً إلى ناهد مقصودي من إيران، وياسر أحمد من سوريا.

وسيحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف ليرة (نحو ألفين و550 دولار)، والثاني على 10 آلاف ليرة (ألف و700 دولار)، والثالث 7 آلاف ليرة (ألف و190 دولار).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.