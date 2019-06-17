إخوان الأردن: نقبل بالتعددية ومنفتحون على الآخر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

** في وثيقة ترسم خارطة العمل السياسي للحركة الإسلامية بالبلاد على المدى البعيد، تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان.

** أبرز ما ورد في الوثيقة:

- انفتاح الحركة الإسلامية فكريا وسياسيا.

- التأكيد على البعد الوطني، والحرص على الشراكة مع الآخر.

- الالتزام بقيم العدل والمساواة.

- الإيمان بالمواطنة العادلة وتكافؤ الفرص.

عبرت الحركة الإسلامية بالأردن، ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للجماعة)، عن قبولها بالتعددية وانفتاحها على الآخر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحركة في مقر حزب العمل الإسلامي بالعاصمة عمان؛ للإعلان عن وثيقة ترسم خارطة عملها السياسي على المدى البعيد.

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وفي كلمة له بالمؤتمر، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالإردن عبد الحميد الذنيبات إن "الوثيقة تعد من أهم الوثائق التي صدرت عن الحركة الإسلامية في المجال السياسي".

وأضاف أن الوثيقة تعبر عن التوجهات السياسية للحركة بعيدة المدى، وتبرز البعد الوطني للحركة وأولوياتها بصورة واضحة غير ملتبسة.

ومن أبرز ما ورد بالوثيقة، "انفتاح الحركة الإسلامية فكريا وسياسيا، والتأكيد على البعد الوطني، والحرص على الشراكة مع الآخر، وقيم العدل والمساواة، والإيمان بالمواطنة العادلة وتكافؤ الفرص".

فيما وصف مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الوثيقة بأنها "تحدد مواقف الحركة الإسلامية من عدة قضايا بواقعية وأكثر دقة، وتعني مزيدا من الالتزام والتعمق".

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن، طرحت في الأول من إبريل/ نيسان الماضي مبادرة وطنية للإصلاح في البلاد، تتضمن عدة مقترحات، في مقدمتها تعديلات دستورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.