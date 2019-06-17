إصابة شخص إثر اندلاع #حريق في عمارة سكنية بـ #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية تمكّنت فرق الدفاع المدني بالطائف صباح اليوم الاثنين من تطويق حريق اندلع بشقة في إحدى العمائر السكنية في حي القمرية بالطائف. وقال الدفاع المدني إن الحادث نتج عنه إصابة شخص، تم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف عن طريق الهلال الأحمر، فيما أشارت معلومات أولية باستقرار حالته الصحية.

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