إصابة شخص إثر اندلاع #حريق في مستودع لتخزين أسطوانات الأكسجين بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد مدني الرياض حريقاً اندلع في مستودع لتخزين أسطوانات الأكسجين بحي السلي. وقال الدفاع المدني إنه نتج عن الحريق إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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