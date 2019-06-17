سلمان_للاغاثة يوزع 5890 كرتون تمور وسلة غذائية في #تعز و #أبين و #سقطرى

صحيفة الخليج الالكترونية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 895 سلة غذائية، تزن 66 طناً و230 كيلوغراماً، للنازحين والمتضررين والفقراء في مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 895 أسرة يمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4842 كرتوناً من التمور للنازحين والمتضررين والفقراء في مديريات «خنفر» و«لودر» و«الوضيع» و«زنجبار» و«جيشان» و«شرار» بمحافظة أبين، استفاد منها 4842 أسرة يمنية.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 153 كرتوناً من السلال الغذائية في مناطق «دنوبان» و«صعالوتي» بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى، استفاد منها 151 أسرة يمنية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.