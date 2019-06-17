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#حساب_المواطن يصدر توضيحا مهما حول حد الدخل المانع من #الدعم

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

جدّد حساب المواطن التأكيد على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها راتب الزوجة والسجل التجاري حتى إذا كان متوقفاً.

 

وحول الراتب الذي يتمّ الإفصاح عنه في حساب المواطن قال البرنامج رداً على سؤال بهذا الشأن: يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

 

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وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

 

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

 

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

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