اندلاع #حريق بسيارة نقل أموال على طريق #بيشة

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت، صباح اليوم، فرقة الدفاع حادث احتراق سيارة نقل أموال بمنطقة “ملحة” على الطريق الواصل بين “بيشة- سبت العلايا”. وأخمدت فِرَق الإطفاء التابعة لمركز عفراء، حادث حريق اندلع في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات.

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