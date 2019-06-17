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الخليج - سلمى القحطاني
أجرت أمانة منطقة عسير و بلدياتها صباح اليوم القرعى العلنية لتوزيع 198 منحة والتي أستفاد منها أصحاب الأوامر السامية من أسر ذوي الشهداء و المصابين و المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف .
و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم توزيع المنح على أسر ذوي الشهداء و المصابين و المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف بناء على الأوامر السامية الصادرة لهم برقم 2252 في 29/1/1400هـ و م/36 في 14/6/1425هـ وبلغ عددها 198 منحة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية بحضور المستفيدين .
منوها الى ان الأمانة و بلدياتها حرصت خلال توزيع المنح على المستفيدين بأن تكون في افضل المواقع لتكون أراضي يستفيد منها المستحق بالشكل الأمثل .
مشيدا بدعم و اهتمام سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بذوي الشهداء و اسرهم .
وعبر المستفيدين عن شكرهم لأمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها الدكتور وليد الحميدي و ذلك نظير اهتمامه بتسليم مستحقي الأراضي الممنوحة لهم في مواقع مميزة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير و بلدياتها توزع 140 منحة لذوي الشهداء و المشاركين بتطهير الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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