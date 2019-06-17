أبو الغيط: تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة

وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خلال افتتاح ندوة تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" التي ينظمها البرلمان العربي، إن تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة.
وتابع الأمين العام: "التدخل الإيراني صار خطيرا خاصة بعد الاعتداء الأخير على مضيق هرمز والخليج".
وأضاف: "التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية صار بندا دائما على أجندة اجتماعات الجامعة".
وتابع: "تركيا قالت إنها تسعى لترتيب المنطقة بزعم ترتيبات أمنية"، مضيفا: "صدمت من موقف تركيا وإيران من الجامعة العربية".
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