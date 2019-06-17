مقتل وجرح عدد من المدنيين جراء تفجير إرهابي في القامشلي السورية

ونقلت وكالة "سانا" أن التفجير الإرهابي تم بواسطة سيارة مفخخة وتسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين.
ووقع الانفجار في حي قدور بيك بمدينة القامشلي.
يتبع…
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