وزير الخارجية الإماراتي يزور قبرص

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ابوظبي: أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى قبرص ، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية. والتقى الشيخ عبد الله مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس. وأكد الوزير الإماراتي على "العلاقات المتنامية التي تجمع بين الإمارات وقبرص والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

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