دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن عن بيع أكثر من مليون وحدة من هاتف Honor 20 خلال 14 يوم ظهر على التقنية بلا حدود.

سجل هاتف Honor 20 الجديد من علامة Honor الفرعية لشركة هواوي مبيعات وصلت إلى أكثر من مليون وحدة في السوق الصيني وذلك خلال 14 يوم فقط من إطلاق الهاتف، وذلك بالتزامن مع إطلاق Honor 20 Pro أيضاً في السوق الصيني الآن.

كانت شركة هواوي قد أعلنت رسمياً عن سلسلة هواتف Honor 20 قبل شهر تقريباً، إلا أن الشركة لم تقدم موعد محدد لإطلاق الهواتف في الأسواق العالمية خلال فعاليات المؤتمر الذي أقيم في لندن، بينما تتوفر هواتف Honor 20 بالفعل في السوق الصيني الآن.

ولقد كشفت هواوي مؤخراً عن مبيعات وصلت إلى أكثر من مليون وحدة من هاتف Honor 20 خلال 14 يوم من إطلاق الهاتف في السوق الصيني، كما يأتي هذا الإعلان من هواوي بالتزامن مع إطلاق الإصدار الأعلى من السلسلة Honor 20 Pro للبيع في السوق الصيني أيضاً.

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ومن المقرر أن يتوفر هاتف Honor 20 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، واثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128 جيجا بايت بسعر 460 دولار و256 جيجا بايت بسعر 505 دولار، وهو مستوى تسعير أقل بكثير من السعر المحدد للأسواق العالمية، حيث من المقرر أن يتوفر لاحقاً في الأسواق العالمية بسعر 600 دولار.

يذكر أن هواوي تبدأ في 21 من يونيو في إطلاق هاتف Honor 20 في سوق المملكة المتحدة، حيث بدأت منافذ البيع بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف الذي يأتي بسعر 399 جنيه إسترليني للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يقدم الهاتف بعرض مع ساعة Magic التي تقدم مجاناً لطلبات الحجز المسبق التي تسجل قبل يوم الخميس المقبل.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن عن بيع أكثر من مليون وحدة من هاتف Honor 20 خلال 14 يوم ظهر على التقنية بلا حدود.