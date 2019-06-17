شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم «سيارة نقل أموال» على طريق بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تعرضت سيارة نقل أموال، لحريق ضخم بمنطقة “ملحة” على الطريق الواصل بين بيشة وسبت العلايا. وباشرت فرقة الدفاع المدني الحادث، وتمكنت فرق الإطفاء التابعة لمركز عفراء من إخماد الحريق في سيارة نقل أموال كانت متجهة من محافظة بيشة إلى سبت العلايا؛ فيما لم تسجل وفيات أو إصابات. Advertisements

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