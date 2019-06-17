سيدة تلقن فتيات درسا قاسيا بالكويت.. لتحرشهن بزوجها

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365:

أقدمت فتيات بالكويت على فعل غريب وغير متكرر ، حين شرعن في التحرش برجل أمام زوجته في مقهى بمنطقة السالمية،مما أجى في نهاية الأمر إلى استدعاء الشرطة.

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ووفقا لصحيفة كويتية، فإن الفتيات تحرشن بالزوج بصوت عالٍ وبشكل علني، ما أشعل غيرة زوجته الحاضرة، التي ردت بمهاجمة إحدى الفتيات بعد تلفظها بألفاظ غير لائقة، لتندلع مشاجرة عنيفة داخل المقهى حين بادرت الفتيات إلى ضرب الزوجة، رغم محاولات الزوج تخليص زوجته من أيديهن، حتى وصل رجال الأمن بعد إبلاغهم بالمشاجرة، وتمت إحالة جميع المشاركات إلى المخفر.

وطالب صاحب المقهى، المتشاجرين، بدفع مبالغ الخسائر التي لحقت بالمقهى بسبب المشاجرة.