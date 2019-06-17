الان تتابع مفاجأة: تناول الشاي والقهوة صباحا يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:
حدد خبراء جمعية السرطان الأمريكية العلاقة بين بعض العادات الدارجة وإحصاءات الإصابة بالسرطان، مثل عادة تناول أطباق ومشروبات حارة في وجبة الفطور بحسب ميديك فوروم، وقالوا إنه يزداد خطر إصابة الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الطعام والمشروبات وهي ساخنة جدا، بسرطان المريء والغشاء المخاطي لتجويف الفم.
لذلك يدعو الخبراء إلى عدم تناول الشاي والطعام بدرجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية.
كما أن تناول القهوة الصباحية مضر، بسبب أن عملية تحميص حبوب القهوة تكوّن مواد مسرطنة، تتراكم في الجسم.
لذلك تناول كوبين من القهوة أو أكثر في اليوم يزيد احتمال الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41%، كما أن عادة تناول اللحوم الحمراء يوميا وبالأخص اللحوم المعالجة، تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 43%، بينما قلة النوم وعادة السهر إلى وقت متأخر ليلا، تسبب قلة إفراز هرمون الميلاتونين، ما يهدد بزيادة خطر ظهور الأورام الخبيثة في الجسم.
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