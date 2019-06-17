البرهان يتوجه إلى تشاد للقاء إدريس ديبي

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وقال المجلس في بيان، اليوم الاثنين: "توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم إلى دولة تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الروابط والعلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما، وقدم تنويرا عن التطورات الجارية في السودان وسير المفاوضات مع القوى السياسية والتي من شأنها أن تفضي إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
من جانبه عبر الرئيس التشادي، عن دعمه اللامحدود للسودان لإنجاح الإجراءات التي يتخذها المجلس العسكري لتجاوز المرحلة الراهنة، وتعزيز الامن والاستقرار بالسودان.
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