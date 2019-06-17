بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد مداهمات وفوضى في الضاحية الجنوبية (فيديو)

وقال الجيش في بيان له، إنه "بعد عملية رصد وتعقب، أوقفت مديرية المخابرات المدعو حسين عباس زعيتر لإطلاقه النار، عصر أمس الأحد، على أحد المطاعم في الضاحية الجنوبية، برفقته شقيقه مهدي، الذي كان يقود الدراجة النارية أثناء إطلاق النار، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص".

وكان المسلح أطلق النار، يوم أمس الأحد، على واجهات مطعم "الآغا" وعلى الإثر حضرت قوى من الجيش إلى المكان فيما بدأت ملاحقة مطلق النار وبوشرت التحقيقات، وفقا لموقع "لبنان 24".

ولاحقاً، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مسلّح يستقل دراجة نارية برفقة شخص ثان، بينما يلوذان بالفرار بعد إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن مطلق النار أقدم على ذلك من أجل ترهيب صاحب المطعم وحثّه على إسقاط الدعوى عن أخيه الموجود لدى قوى الأمن الداخلي، بتهمة التهديد وفرض خوات.

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وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" إلى أنّ شقيق مطلق النّار الذي خرج من السجن منذ نحو شهر، كان يتردّد يومياً على مطعم "الآغا" في الضاحية الجنوبية ليتناول الطعام من دون تسديد الثمن.

وذكرت المعلومات أن الشاب تمادى بفعلته هذه، وبات يصطحب شبانا يوميا إلى المطعم، حيث يقومون بتصرفات استفزازية، ما دفع صاحب المطعم إلى مناشدة "حزب الله" للمساعدة في الحدّ من تصرفاتهم.