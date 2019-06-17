دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي يؤكد على مستشعر 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية لهاتف nova 5 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد العملاق الصيني قريباً للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتفها المتوسطة nova 5، واليوم تم تأكيد مواصفات الكاميرة الأمامية في nova 5 التي تأتي بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

تجذب هواتف nova 5 الكثير من الأضواء في الآونة الأخيرة في ترقب للإعلان الرسمي عن الإصدارات المتوسطة الجديدة من هواوي، وفي أحدث إعلان تشويقي جاء من هواوي اليوم، تم تأكيد دقة مستشعر كاميرة السيلفي في هاتف nova 5 التي تتميز بدقة 32 ميجا بيكسل.

ولقد نشر الإعلان التشويقي اليوم في حساب الشركة على Weibo، أيضاً على عكس التسريبات التي أشارت سابقاً إلى تصميم ثقب الشاشة، ينطلق هاتف nova 5 بتصميم نتوء القطرة في الشاشة الأمامية الذي يضم كاميرة السيلفي، مع توقعات أن تدعم سامسونج جميع الهواتف بمستشعر Samsung GD1.

Advertisements

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف nova 5i سيأتي بتصميم ثقب الشاشة في شاشة LCD بينما يأتي nova 5 بنتوء القطرة، أيضاً يأتي هاتف nova 5i Pro الذي رصد في تسريبات اخرى بنتوء أكبر في الشاشة ليضم كاميرة أمامية مزدوجة.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف nova 5i يضم رقاقة معالج Kirin 710، بينما يأتي الإصدار الرئيسي nova 5 برقاقة معالج Kirin 980 وذلك وفقاً لما نشر في Geekbench من تفاصيل مواصفات الهاتفين.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي يؤكد على مستشعر 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية لهاتف nova 5 ظهر على التقنية بلا حدود.