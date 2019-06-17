بدأت إنستقرام اختبار ميزة جديدة لاستعادة الحسابات المسروقة أو المخترقة بشكل أسهل من السابق،
وهذه المرة عن طريق التطبيق نفسه دون الحاجة للذهاب إلى الموقع أو خدمات الدعم للشركة، وستعمل الميزة أيضًا على رفع حماية الحسابـات تجنبًا للاختراق بشكل عام.
وستتطلب الميزة الجديدة من مستخدمي إنستقرام تزويد حسابات البريد الإلكتروني، العنوان، ورقم الهاتف؛
وبذلك يمكن بكل سهولة استعادة الحسابـات عند تزويد التطبيق بها كما أنه سيكون من الصعب على أي شخص
أخر الدخول إلى الحساب دون معرفة تلك التفاصيل وبالتالي زيادة الحماية بشكل كبير.
خاصة وأن التطبيق سيقوم بإرسال رمز خاص من 6 خانات للمستخدم لتأكيد الدخول لكن ذلك سيكون باختيار المستخدم من عدمه.
هذه الخطوة أشبه بطريقة الحماية Two Factor Authentication لكنها بشكل خاص وشخصي أكثر، وهو الشيء الذي يحتاجه المستخدم للحفاظ على حسابه.
التدوينة إنستقرام تختبر ميزة لتسهيل استعادة الحسابات المسروقة من داخل التطبيق ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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