مسؤول قطري يشارك في اجتماع بأبوظبي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
شاركت قطر في "الاجتماع التنسيقي العربي" للإعداد لاجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي العربي الصيني في أبوظبي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أن"مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إبراهيم السهلاوي" يترأس وفد بلاده في الاجتماعات المنعقدة في أبو ظبي.
ومن المقرر أن يُعقد غداً الثلاثاء في أبوظبي اجتماع الدورة السادسة عشرة لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.
وتبحث الاجتماعات التعاون العربي الصيني في جميع المجالات والتنسيق بينهما في مختلف القضايا والملفات التي تهم الجانبين.
وتأتي مشاركة المسؤول القطري في الاجتماع الذي تستضيفه أبو ظبي في ظل مرور عامين على الأزمة الخليجية.
وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".
وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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