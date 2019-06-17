الحوثيون يتراجعون عن تهديد ناقلات النفط في البحر الأحمر

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

تراجعت جماعة الحوثي اليوم الإثنين، عن تهديدها لسفن نقل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وقالوا إن موقع وكالة الأنباء الخاضع لهم تعرض للاختراق من قبل قراصنة.

وأفادت وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة في خبر مقتضب، بتعرض موقعها "لاختراق من قبل قراصنة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة".

وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة رئيس التحرير "محمد المنصور" في تصريح آخر نشرته الوسيلة نفسها، "إنه تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه".

وأضاف المنصور، أنه تم اختراق الموقع "من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط".

وأشار "المنصور" إلى أن "الفريق الهندسي بالوكالة قام باتخاذ اللازم".

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ولم يتسن للأناضول التحقق من دقة ما قاله الحوثيون عن القرصنة من طرف محايد.

وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا "ضيف الله الشامي" "لجأت دول العدوان إلى التلفيق والكذب من خلال اختراق إلكتروني لموقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ تم فيه نشر خبر لا يمت للحقيقة بصلة لبضع دقائق معدودة".

وأضاف "الشامي" في تصريح نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة ""ننوّه أن ما تم نسبه للرئيس مهدي المشاط غير صحيح وسنجري تحقيقا كاملا في ذلك".

وكانت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين قد نشرت فجر اليوم تصريحاً لرئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة المحافظات الخاضعة لهم).

وقال المشاط "إن" أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب ستكون أهدافاً مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

وأضاف المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان (التحالف العربي)".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.