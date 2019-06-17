الشورى يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه #إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ المجتمع الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لميليشيا الحوثي، لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وأدان المجلس -بشدة- الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي؛ مؤكداً أن السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.

Advertisements

وجدّد المجلس ثقته التامة بقدرات المملكة العسكرية بقطاعاتها كافة في التصدّي لما تتعرّض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها, ومقدّساتها، ورخاءها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

كما حذّر المجلس من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط، ويعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوّض من أمن إمدادات الطاقة في العالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم، وحماية الملاحة البحرية.