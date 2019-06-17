ارتفاع #أسعار_النفط بعد تصاعد التوترات في #الشرق_الأوسط

الخليج - رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقلات الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 14 سنتا إلى 62.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 0.4 بالمئة. وكان الخام قد صعد 1.1 بالمئة يوم الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 52.54 دولار للبرميل، متخلية عن بعض مكاسبها المبكرة. وكانت قد زادت 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفزت الأسعار نحو 4.5 % يوم الخميس، بعد الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.