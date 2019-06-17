فيس بوك تمنع 3 مليارات حساب مزيف خلال 6 شهور

قالت شركة فيس بوك إنها منعت أكثر من 3 مليارات حساب مزيف بين سبتمبر (أيلول) ومارس (آذار) الماضيين في إطار محاولة لتطبيق معايير المحتوى.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنها منعت 1.2 مليار حساب مزيف في الربع الرابع من2018، و 2.19 مليار في الربع الأول من 2019.

وذكرت الشركة أنها قدرت وجود 5 % من الحسابات المزيفة بين الحسابات النشطة شهرياً، في الوقت الذي تعهدت فيه "بالاستمرار في إيجاد المزيد من الطرق لمواجهة محاولات انتهاك سياساتنا".

وكانت فئة "الحسابات المزيفة" واحدة من تسع سياسات تطرق إليها التقرير بين أمور أخرى هي العري، والنشاط الجنسي، والتنمر، والتحرش، وخطاب الكراهية، والدعاية الإرهابية العالمية، والعنف والمحتوى الجنسي الصريح، أو الذي يصور عنفاً شديداً.

وتشير البيانات إلى أن شركة فيس بوك اتخذت إجراءات ضد نحو 52 مليون حساب، نشر محتوىً به عنف أو دعاية، و44 مليون حساب نشر محتوىً يصور العري، أو يتعلق بالأنشطة الجنسية.