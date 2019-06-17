البشير يشتكي من "البعوض" في سجنه

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

اشتكى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لمفوضية حقوق الانشان، عن انتشار البعوض في محبسه. وقالت قناة "الجزيرة" القطرية، ان البشير اشتكى من بعض ظروف سجنه، وقال ان وضعه حاليا يذكّره بوضعه عندما كان ضابطا صغيرا في منطقة ربكونا بجنوب السودان.

وأشارت الى إن البشير بدا في حالة صحية جيدة ويزوره طبيب متخصص في العيون وآخر في الأذن والأنف والحنجرة، ويرتدي الزِّي الشعبي، ويتمتع بمعنويات عالية، ويقيم في غرفة بها سريران وحمام داخلي.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات للبشير الأحد بينما ظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به في أبريل نيسان الماضي. وذكر شاهد من رويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

ترحيل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير من سجن كوبر الي نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه

من المصري اليوم

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وبدا البشير إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من السيارة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه. وبعد دقائق خرج متجهم الوجه بعد توجيه المدعين اتهامات له. وقال علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية النيابة استدعت اليوم المتهم الرئيس السابق ووجهت له تهم حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية وأبلغته بحقه في الاستئناف.