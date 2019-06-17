صورة نادرة للرئيس السوري بشار الأسد

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نشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورة قديمة للرئيس بشار الأسد، خلال تقدمه لامتحانات الثانوية العامة.
ونشرت الرئاسة السورية صورة لبطاقة امتحانات الشهادة الثانوية للأسد تعود لعام 1982، أرفقتها بتعليق "تمنت" فيه للطلاب الذين يقدمون امتحانات الإعدادية والثانوية "التوفيق والنجاح". © Reuters
وتقدم هذا العام ما يقرب من 550 ألف طالب وطالبة إلى امتحانات الشهادات العامة بزيادة ما يقارب 48 ألف طالب وطالبة عن السنة الماضية.
المصدر: صفحة رئاسة الجمهورية السورية"فيسبوك"+ موقع وزارة التربية والتعليم السورية
شاهد أيضا: الأسد يؤدي صلاة العيد في مسجد يحمل اسم والده في العاصمة دمشق
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تغريم سارة نتنياهو 15000 دولار في قضية "الوجبات الفاخرة"
قضت محكمة إسرائيلية يوم الأحد بتغريم زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 15000 دولار بتهمة اهدار المال العام. واعترفت سارة نتنياهو خلال مثولها أمام المحكمة بارتكابها خطأ جنائي، باستخدامها أموال الدولة لطلب وجبات طعام غير مصرح بها. وسألها القاضي "هل تعين ما اعترفت به؟" وأجابت سارة التي تبلغ من العمر 60 عاما "نعم". وقبلت محكمة في القدس صفقة تسوية وقعتها سارة نتنياهو مع فريق الادعاء العام، حول تهم بإهدارها مبلغ 100 ألف دولار أمريكي على وجبات فاخرة، وتضمنت هذه الصفقة اعترافها بخطئها. وبحسب مكتب المدعي العام فإن سارة زوجة رئيس الوزراء ستدفع مبالغ أخرى لإغلاق القضية، والتي بدأت بعد اكتشاف طلبها لوجبات من مطاعم مشهورة في الوقت الذي يعمل في مقر إقامة رئاسة الوزراء طباخ بدوام كامل. وينص الاتفاق على دفع 12490 دولارا لخزينة الدولة، وأن تدفع غرامة 2775 دولارا. وكانت سارة نتنياهو قد واجهت تهما مثل الفساد وخيانة الأمانة، العام الماضي، بينما يواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد يقول إنه لم يرتكبها، وثمة خطأ مما ورد في أوراقها. شمبانيا وسيجار نتنياهو بعشرات آلاف الدولارات رسمياً.. سارة نتنياهو مشتبه بتورطها في القضية 4000 وبتلقيها رشى الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو وزوجته في قضية فساد تتعلق بشركة اتصالات وفي الجلسة أقر قاض الاتفاق واتهمها بفعل جنائي آخر هو تعمد استغلال إساءة شخص آخر لاستخدام أموال الدولة تحقيقا لمصلحتها الشخصية. وجاء ذلك بعد أن أسقط المدعون المخالفة الأخطر، وهي الاحتيال.
Euronews (Ar)
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ترامب يصف رئيس بلدية لندن صادق خان ب "الكارثة"
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس بلدية لندن صادق خان مجددا يوم السبت ووصفه بأنه "كارثة" و"سيزداد سوءا" بعد مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة خلال أقل من 20 ساعة. وأعاد ترامب نشر تغريدة للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز التي وصفت لندن بأنها "مدينة الطعن" وقالت "هذه لندستان (التي يرأسها) خان" في عبارة استخدمت لوصف فشل المدينة في التصدي لمتطرفين إسلاميين. وقال ترامب على تويتر "لندن تحتاج لرئيس بلدية جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة - وسيجعل فقط الأمور تزداد سوءا!". وكان ترامب وصف خان وهو مسلم وينحدر من أصول باكستانية بأنه فاشل في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما انتقد خان حكومة بلاده لتوجيهها دعوة لترامب للقيام بزيارة دولة لبريطانيا وشبههه بالفاشيين في القرن العشرين. وتعود الخصومة بين ترامب وخان لفترة طويلة ماضية. وكان خان انتقد مساعي ترامب لحظر دخول المسلمين الولايات المتحدة بينما وبخ ترامب رئيس البلدية على تعامله مع الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 11 شخصا على جسر في لندن عام 2017. إقرأ المزيد على يورونيوز: عمدة لندن يرد على ترامب: الرئيس يتصرف كطفل في ال 11 وننتظر منه أن يكون قدوة رئيس بلدية لندن: ترامب مثال للتطرف اليميني حول العالم شاهد.. ترامب على مرحاض ذهبي في احتجاجات لندن
Euronews (Ar)
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شاهد: احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ
نزل عشرات آلاف إلى الشوارع في هونغ كونغ اليوم الأحد وهم يرتدون الأسود للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الاقليم منذ عشرات السنين. وحمل بعض المتظاهرين زهورا بيضاء فيما حمل البعض الآخر لافتات تقول "لا تطلقوا الرصاص نحن من أبناء الشعب" في محاولة لتجنب تكرار أعمال العنف التي هزت المركز المالي يوم الأربعاء عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وسارع متطوعون للقيام بإسعافات أولية لمتظاهرين فقدوا الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت نحو 30 درجة مئوية ووزع آخرون المياه ومراوح اليد مع مغادرة المحتجين لمتنزه فيكتوريا في المسيرة المتجهة للمكاتب الحكومية في وسط المدينة. وهللت الحشود عندما طالب منظمو الاحتجاجات عبر مكبرات الصوت بتنحي الرئيسة التنفيذية كاري لام. وكانت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام قد علقت أمس السبت إلى أجل غير مسمى مشروع القانون وأبدت "أسفها وندمها بشكل عميق". وكان هذا أهم تحول سياسي من قبل حكومة هونغ كونغ منذ أن أعادت بريطانيا الإقليم إلى الصين في 1997 وأثار شكوكا في قدرة لام على الاستمرار في قيادة المدينة. ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يهدد حكم القانون في هونغ كونغ وسمعتها الدولية كمركز للأعمال في آسيا. وبدأ بعض كبار رجال الأعمال في نقل ثرواتهم الشخصية للخارج. وقالت صحيفة الشعب اليومية الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي في مقال للرأي اليوم الأحد إن السلطات المركزية تعبر عن "مساندتها الراسخة" للام. للمزيد اقرأ: رئيسة هونغ كونغ التنفيذية تعلق قانون تسليم المتهمين للصين شاهد: اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في هونغ كونغ فوضى في هونغ كونغ.. واقتحام شارع مجاور لمكاتب الحكومة أزمة سياسية تسببت الاحتجاجات في أزمة سياسية في هونغ كونغ بما يشابه أزمة تسببت فيها احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استمرت لأشهر في 2014 مما شكل مزيدا من الضغط على إدارة لام وداعميها الرسميين في بكين. وتأتي الأزمة في وقت صعب بالنسبة لبكين تواجه فيه حربا تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة وتذبذب في الأداء الاقتصادي وتوتر في بحر الصين الجنوبي. وتصدرت الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم الأربعاء عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين مما أسفر عن إصابة ما يزيد عن 70 منهم عناوين الأخبار في العالم وأجبرت بعض البنوك على إغلاق فروعها. وضمن الاتفاق الذي أعاد هونغ كونغ لحكم الصين من بريطانيا استقلال نظامها القضائي قبل 22 عاما وهو ما تعتبره الشركات والدوائر الدبلوماسية نقطة القوة المتبقية لها في ظل تدخلات من بكين. وحكم هونغ كونغ مؤسس على مبدأ "دولة واحدة ونظامان" منذ عودتها لسيطرة الصين بما سمح لها بحريات غير متاحة في البر الرئيسي لكن دون أنظمة ديمقراطية مكتملة. ويتهم كثيرون بكين بالتدخل السافر في شؤون هونغ كونغ منذ ذلك الحين بما يشمل عرقلة تنفيذ إصلاحات ديمقراطية والتدخل في الانتخابات. ويقول معارضو مشروع قانون التسليم إن تعليقه ليس كافيا ويريدون إلغاءه بالكامل ورحيل لام. وتفادت لام الرد بشكل مباشر عندما سئلت مرارا يوم السبت عما إذا كانت ستستقيل ودعت الناس إلى "منحنا فرصة أخرى". وقالت لام إنها موظفة حكومية منذ عشرات السنين ومازال أمامها عمل تريد إنجازه. وأضافت أنها تشعر "بأسف وندم بشكل عميق على القصور الذي شاب عملنا والعوامل المختلفة الأخرى التي أثارت جدالا وخلافات كبيرة في المجتمع".
Euronews (Ar)
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شاهد: الأسد يؤدي صلاة العيد في مسجد يحمل اسم والده في العاصمة دمشق
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كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة للرئيس السوري بشار الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.