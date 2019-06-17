«العسكري السوداني»: فض الاعتصام فخ.. ونسعى لـ«انتخابات نزيهة»

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم جانب من الاعتصام امام القيادة العامة بالخرطوم

قال نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتى»، خلال مؤتمر صحفى أمس، إن فض الاعتصام أمام القيادة العامة بالخرطوم فخ نصب لقوات الدعم السريع التي يرأسها، وأكد أن مهمتهم الأساسية هي أمن البلاد، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى يسعى لإجراء انتخابات نزيهة.

وشدد على أن رسالة المجلس هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية، موضحا أن «المعتصمين كان فيهم ناس وطنيون، وشهدوا على ما حدث»، وقال: «المجلس مستعد لتشكيل حكومة تكنوقراط»، مجددا التأكيد على أن المجلس العسكرى شريك حقيقى في الثورة السودانية ضد نظام الرئيس السابق عمر البشي.

كان المجلس العسكرى نفى في بيان مساء أمس الأول، إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت معلومات مغلوطة، مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة، وذكر البيان أن «بعض وسائل الإعلام أوردت معلومات خاطئة نسبتها لمؤتمر نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكرى، مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة، في 3 يونيو الجارى، والذى راح ضحيته عشرات القتلى بالقوة. وأكد الناطق باسم لجنة التحقيق العسكرية التي شكلها المجلس العسكرى، أمس الأول، العميد عبدالرحيم بدر الدين، أن اللجنة توصلت إلى ثبوت مسؤولية عدد من الضباط عن فض اعتصام القيادة العامة، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيم منطقة كولومبيا بالخرطوم، ودخولهم منطقة الاعتصام دون أوامر.