تشهد حديقة ابها الجديدة توافد المصطافين اليها والإشادة بالمكان

أميرة الشهري

شهدت حديقة أبها الجديدة مساء يوم أمس توافد المصطافين إليها وسط أجواء ساحره وجميلة ، وقال بعض السياح القادمين من مناطق مختلفة أن الحديقة تغيرت عن الماضي بما يواكب التطوير ويخدم الزائر للحديقة .

وقال البعض بأن الملاهي للأطفال بعد الصيانة والتجديد المتكامل تشكل دور هام للأطفال في قضاء وقت ممتع لهم ، وعن الأسعار أعرب الجميع عن الشكر والتقدير للشركة ليالي الخليج على الأسعار المخفضة والتي لا تقارن عن أسعار الأعوام الماضية والتي تحولت تذكرة الدخول من سعر خمسون ريال التذكرة الواحدة إلى خمسة عشر ريال بينما وصلت أسعار الألعاب الترفيهية بعد التخفيض إلى خمسة ريال لكل من الألعاب الصغيرة وعشرة ريال الألعاب الكبيرة .

ولعل ما تميزت به الحديقة الألعاب الإلكترونية ( في آر ) الجديدة والتي تعد أحدث الألعاب الموجودة إلى جانب صالة الألعاب بلايستيشن بأحدث شاشة للعرض والألعاب .

وتحدث البعض عن جمال المكان والطبيعة داخل الحديقة وامتداد الممرات المطلة على بحيرة السد في مدينة أبها وتوفير أرقى المقاهي والمطاعم مع الجلسات المطلة وذات الخصوصية للعائلات جعل المكان ذو موقع رائع ويستحق الزيارة.

وتعكف شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات على الانتهاء من أكبر صالة للتسوق خلال الأيام القادمة والأفتتاح لها .