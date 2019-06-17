الشيخ عجير العالي الى رحمة الله

الخليج - خالد الهديبي انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ عجير بن مسحل ابن شاعق العالي اثر نوبه قلبية امس الاحد وقد اديت الصلاة على الفقيد بمسجد الدعوة بالحوية بعد صلاة العصر من يوم امس الاحد والفقيد والد سعود احد منسوبي وزارة التعليم وغبيش احد منسوبي وزارة الدفاع وتتلقى اسرة الفقيد العزاء في منزلهم بمركز القاحة التابع لمحافظة الطائف او على جوال ابنه سعود: 0590761685

وتتقدم اسرة صحيفة الخليج الإلكترونية أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد

إنا لله وإنا اليه راجعون .

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