اندلاع حريق التهم مصنع إسفنج في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض إخماد حريق اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”، إن مدني الرياض أخمد حريقاً اندلع فجر اليوم في مصنع للإسفنج بحي المشاعل وتسبب في أضرار محدودة لموقعين مجاورين دون وقوع أي إصابات ولله الحمد. Advertisements

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