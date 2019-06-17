تخصيص مسارات لممارسة رياضة المشي في 7 مولات حول #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلقت وزارة الصحة مبادرة لتفعيل “المول الصحي” من خلال تخصيص مسارات للمشي في عدة مراكز تجارية حول المملكة.

وأطلقت الوزارة هذه المبادرات في 7 مولات حول المملكة بالتعاون مع المراكز العربية وبانوراما مول بهدف تعزيز ثقافة المشي، فيما يوفر المول الصحي ظروفا جوية مناسبة، ومياه شرب معلبة، ومطاعم تقدم وجبات صحية.

وتتوافق المبادرة مع خطط رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، والوصول لنسبة 18% من الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي بحلول 2020.

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ويُعتبر المشي من الرياضات البسيطة والمهمة لصحة الإنسان، فالمشي يساعد على تحسين المزاج والمحافظة على صحة القلب وتقوية العظام والمفاصل، والوقاية من الأمراض المزمنة، ونزول الوزن.