مقتل وإصابة 9 مسلحين تابعين لطالبان شمال شرق #أفغانستان

الخليج - واس أعلنت مصادر عسكرية أفغانية اليوم، مقتل ما لايقل 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان إثر غارات جوية متعددة شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم تاخار شمال شرق أفغانستان. وقالت مصادر مطلعة، فقًا لما ذكرته وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية: “إن الغارات الجوية نفذت في مقاطعة اشكاميش بولاية تخار”، مشيرة إلى إصابة مسلحين اثنين اَخرين.

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