"أفخم سيلفي" للملك سلمان وولي عهده يشعل مواقع التواصل

وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بـ"أفخم سيلفي".
وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.
وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارا مطولا مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته في الساعات الأولى من أمس الأحد.
وأكد ابن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.
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