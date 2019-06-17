تصريحات منسوبة لـ"أنصار الله" تهدد فيها بقصف مصر والسودان... ما حقيقتها

وأوضح رئيس مجلس إدارة وكالة "سبأ" رئيس التحرير محمد المنصور، أنه "تم استعادة موقع الوكالة بعد أن تم اختراقه من قبل جهات معادية ونشر خبر كاذب عن مقابلة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط"، مشيرا إلى أن الفريق الهندسي بالوكالة قام باتخاذ اللازم.

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بدوره، أكد وزير الإعلام التابع لجماعة "أنصار الله" ضيف الله الشامي، اليوم الاثنين، في تصريحات لقناة "المسيرة"، أن "دول العدوان لجأت إلى التلفيق والكذب من خلال اختراق إلكتروني لموقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) تم فيه نشر خبر لا يمت للحقيقة بصلة لبضع دقائق معدودة".

ونوه الشامي إلى أن "ما تم نسبه للرئيس مهدي المشاط غير صحيح وسنجري تحقيقا كاملا في ذلك".

وكانت الوكالة نشرت تصريحا منسوبا لرئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، هدد فيه باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ، بما في ذلك مصر والسودان.

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وقال المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان"، معتبرا أن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا حتى يتوقف العدوان".

وأوضح المشاط أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ قادرة على تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد، كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.