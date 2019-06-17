دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لعبة المغامرة Minit متاحة الآن للتسجيل المُسبق على أندرويد

© Tech World قدمت بواسطة لعبة المغامرة Minit متاحة الآن للتسجيل المُسبق على أندرويد

أعلن فريق العمل Devolver Digital عن نيته إطلاق لعبته الشهيرة Minit على أندرويد، حيث في البداية تم إطلاق لعبة المغامرات هذه على أجهزة الحاسوب والإكس بوكس وكذلك البلاستيشن في العام الماضي، وكان من المعروف بقدوم اللعبة على أندرويد، وهاهي الآن متاحة للطلب المُسبق، مما يعني قرب الإعلان الرسمي والكامل لها على الهواتف المحمولة.

فيما يخص هذه اللعبة، فكما أشرنا تدخل من ضمن ألعاب المغامرات، وما يُميزها هو أسلوب لعبها، حيث عليك المغامرة لمدة أقصاها 60 ثانية، وعند مشاهدتك لمقطع الفيديو أدناه، ستُلاحظ تركيز اللعبة على الرسومات الأنيقة والقائمة على البيكسلات بالأبيض والأسود، كذلك ستُوفّر أدوات التجكم في العرض من أعلى إلى أسفل والعناصر الأخرى ستعمل باللمس.

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أما فيما يخص طريقة اللعب في Minit ، ستبدأ جولتك الأولى بالتقاط شخصيتك سيفًا ملعونًا، وعند هذه النقطة، لديك ستون ثانية لمحاولة رفع اللعنة قبل موتك، ويتم التقدم من خلال الوصول إلى أماكن راحة، وستحتاج إلى البحث في هذه المناطق للتأكد من أنك لن تفقد أي قوة دفع.

أخيرًا، لا توجد أي معلومات إضافية حول هذا الإصدار، لذلك لا يزال الأمر مجهولًا فيما يتعلق بتسعيرة اللعبة والموعد المحدد لإطلاقها، ولحسن الحظ، قدّم إصدار اللعبة من على iOS بعض المعلومات، حيث سيتم إطلاق اللعبة بسعر 3.99$ وفي يوم 27 من هذا الشهر، لذلك من المفترض أن تتبلور لديك فكرة عما يمكن توقعه حول لعبة Minit في أندرويد

يجب أن يقدم Apple App Store بعض الأفكار نظرًا لأنه يسرد اللعبة للطلب المسبق عند 3.99 دولار مع تاريخ إطلاق 27 يونيو. من المفترض أن يعطي هذا فكرة أفضل عما يمكن توقعه ، على الرغم من أنه من غير المؤكد إطلاقًا أن إصدار iOS سيتم إطلاقه في نفس الوقت وبسعر إصدار Android ، لذا خذ هذه التفاصيل مع حبة الملح.

التدوينة لعبة المغامرة Minit متاحة الآن للتسجيل المُسبق على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.