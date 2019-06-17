بريطانيا "شبه متأكدة" من ضلوع إيران في هجوم خليج عمان

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات
قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الأحد، إن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الاعتداءات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي.
ونقلت وكالة رويترز عن هنت قوله: "أنجزنا تقييما استخباراتيا خاصا بنا ونحن شبه متأكدين أن إيران غالبا تقف وراء تلك الاعتداءات".
وأضاف: "لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.. نحث كل الأطراف على وقف التصعيد فيما يتعلق بالهجوم على الناقلتين".
وتعرضت ناقلة نفط يابانية وأخرى نرويجية، صباح الخميس، لهجمات في خليج عمان، لم يُحدد مصدرها، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي البحري.
ومنذ الخميس، حمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات التي وقعت أثناء وجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران لإجراء محادثات.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم. هذا هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.
الفيديو الذي تقول واشنطن إنه يثبت تورط إيران في هجمات خليج عمان
فيديو مقدم من بي بي سي
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الفيديو الذي تقول واشنطن إنه يثبت تورط إيران في هجمات خليج عمان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.